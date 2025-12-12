На Буковині до 4 років ув’язнення засудили організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Чернівецькій області суд призначив 4 роки позбавлення волі для організатора незаконної переправи чоловіків призовного віку через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Минулого року в поле зору військовосдужбовців Чернівецького прикордонного загону потрапив місцевий мешканець, який планував незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку з України до Молдови на ділянці відділу прикордонної служби "Сокиряни".

У визначений час чоловік на автомобілі повіз "клієнтів" до кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників. Як з’ясувалось, жителі Івано-Франківської та Харківської областей за нелегальну подорож до сусідньої країни заплатили 4 тисячі доларів США та 5 тисяч євро.

Переправника було затримано. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із наданням логістичних послуг і перевезенням громадян у прикордонних районах та прикордонних зонах України строком на 3 роки, та з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області біля кордону з Молдовою затримали чотирьох чоловіків та їх провідника. Чоловіки заплатили по 10 тисяч доларів, щоб втекти до Молдови.