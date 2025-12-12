12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
12 грудня 2025, 12:39

На Буковині до 4 років ув’язнення засудили організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон

12 грудня 2025, 12:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Чернівецькій області суд призначив 4 роки позбавлення волі для організатора незаконної переправи чоловіків призовного віку через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Минулого року в поле зору військовосдужбовців Чернівецького прикордонного загону потрапив місцевий мешканець, який планував незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку з України до Молдови на ділянці відділу прикордонної служби "Сокиряни".

У визначений час чоловік на автомобілі повіз "клієнтів" до кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників. Як з’ясувалось, жителі Івано-Франківської та Харківської областей за нелегальну подорож до сусідньої країни заплатили 4 тисячі доларів США та 5 тисяч євро.

Переправника було затримано. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із наданням логістичних послуг і перевезенням громадян у прикордонних районах та прикордонних зонах України строком на 3 роки, та з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області біля кордону з Молдовою затримали чотирьох чоловіків та їх провідника. Чоловіки заплатили по 10 тисяч доларів, щоб втекти до Молдови.

суд вирок ДПСУ втеча за кордон Буковина
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 15:11
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
