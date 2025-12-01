Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

С целью нелегального пересечения границы мужчины обратились за помощью к одному из телеграм-каналов. В назначенное время местный житель должен был на своем авто довезти четырех "клиентов" до границы и показать маршрут в обход пунктов пропуска.

Однако пограничники разоблачили сделку, автомобиль остановили, а нарушителей задержали.

Мужчины – жители Киевской и Днепропетровской областей – рассказали, что заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.

На "беглецов" составили протоколы об админнарушениях; в отношении водителя-проводника направили сообщение в правоохранительные органы по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц).

Сведения внесены в ЕРДР. Продолжается поиск главного организатора схемы.

