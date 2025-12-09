"Билет" за границу за 8 тысяч долларов: на Буковине разоблачили нелегальный бизнес местных

Фото: Нацполиция

На Буковине разоблачили злоумышленников, зарабатывавших на незаконной переправке граждан за границу. Теперь им грозит заключение

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Разоблачили 21-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые зарабатывали на переправке граждан за границу. Они нашли 24-летнего "клиента" из Белой Церкви и пообещали ему помочь пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. За эти услуги он должен был заплатить 8 тысяч долларов.

"Клиент" поселился в одной из гостиниц Черновцов, где должен был ожидать дополнительных указаний от дельцов для дальнейшей незаконной переправки. Затем злоумышленники встретили его и на авто отвезли в пограничную деревню. Уже в тот же день стражи порядка задержали "бизнесменов".

В настоящее время злоумышленники уже получили подозрения. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале декабря двоих жителей Закарпатья задержали за переправку лиц через границу. Свои "услуги" они оценили в 7 тысяч долларов.