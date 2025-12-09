21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 23:30

"Билет" за границу за 8 тысяч долларов: на Буковине разоблачили нелегальный бизнес местных

09 декабря 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Буковине разоблачили злоумышленников, зарабатывавших на незаконной переправке граждан за границу. Теперь им грозит заключение

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Разоблачили 21-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые зарабатывали на переправке граждан за границу. Они нашли 24-летнего "клиента" из Белой Церкви и пообещали ему помочь пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. За эти услуги он должен был заплатить 8 тысяч долларов.

"Клиент" поселился в одной из гостиниц Черновцов, где должен был ожидать дополнительных указаний от дельцов для дальнейшей незаконной переправки. Затем злоумышленники встретили его и на авто отвезли в пограничную деревню. Уже в тот же день стражи порядка задержали "бизнесменов".

В настоящее время злоумышленники уже получили подозрения. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале декабря двоих жителей Закарпатья задержали за переправку лиц через границу. Свои "услуги" они оценили в 7 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации суд
На Днепропетровщине мужчина по ошибке оказался в базе розыска ТЦК
09 декабря 2025, 13:35
16 тысяч долларов за увольнение из войска: на Львовщине судили предпринимателя
09 декабря 2025, 12:45
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
08 декабря 2025, 16:30
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, сколько денег потратили на восстановление квартиры, разрушенной обстрелом
10 декабря 2025, 01:50
Увидела его фото среди балета Леди Гаги: певица Даша Астафьева рассказала об отношениях с фейком
10 декабря 2025, 01:30
Певец Парфенюк признался, сколько ему нужно денег для жизни в Киеве
10 декабря 2025, 00:50
"Мне хочется, я же девочка": блоггер Даша Квиткова заговорила о свадьбе с футболистом Бражком
10 декабря 2025, 00:30
В Украине снова подорожали овощи: сколько сейчас придется тратить в магазинах
09 декабря 2025, 23:50
Тень Ермака, кстати, до сих пор ходит по коридорам Банковой
09 декабря 2025, 23:19
Зеленский готовится к выборам во время военного положения
09 декабря 2025, 22:48
Стало известно, в каких городах Украины завтра выпадет снег
09 декабря 2025, 22:23
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
09 декабря 2025, 21:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »