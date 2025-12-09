Фото: ГПСУ

Пограничники задержали двух жителей приграничья, пытавшихся незаконно переправить мужчину призывного возраста в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Переправители, действуя по указаниям главного организатора схемы, перевозили "клиента" на автомобиле как можно ближе к границе и указали ему дальнейший маршрут. Однако пограничники остановили авто и задержали нарушителей.

Как оказалось, 35-летний житель Днепропетровской области заплатил за незаконную переправку в Молдову 8 тысяч долларов.

На мужчину составили материалы об административном правонарушении, а в отношении переправителей направили сообщение в Нацполицию по ст. 332 УК.

Продолжаются мероприятия по поиску главного организатора схемы.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину, пытавшегося переплыть Тису и попасть в Румынию. Мужчина признался, что воспользовался услугами переправителя и заплатил ему 11 тысяч долларов.