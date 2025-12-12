12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
12 грудня 2025, 12:09

Партія "Слуга народу" проведе терміновий з'їзд: названа дата

12 грудня 2025, 12:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 17 грудня, відбудеться зʼїзд партії «Слуга народу»

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"На 17-те грудня призначили зʼїзд партії "Слуга народу". Там мають обрати наступну голову цієї потужної партії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч із фракцією "Слуга Народу". Водночас нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан демонстративно бойкотував зустріч із президентом Зеленським.

12 грудня 2025
07 серпня 2025
