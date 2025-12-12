Партія "Слуга народу" проведе терміновий з'їзд: названа дата
У середу, 17 грудня, відбудеться зʼїзд партії «Слуга народу»
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"На 17-те грудня призначили зʼїзд партії "Слуга народу". Там мають обрати наступну голову цієї потужної партії", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч із фракцією "Слуга Народу". Водночас нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан демонстративно бойкотував зустріч із президентом Зеленським.
Трамп заявив, що Зеленський – єдиний, кому не подобається американський мирний планВсі новини »
12 грудня 2025, 07:22"Україна не готова до виборів раніше 6 місяців", – заступник голови ЦВК
10 грудня 2025, 20:58Зеленський заявив про можливе припинення війни
10 грудня 2025, 17:59
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 15:11Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »