12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
09:26  12 декабря
Полицейской, сбившей 6-летнюю девочку в Прилуках, избрали меру пресечения
08:25  12 декабря
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
12 декабря 2025, 09:58

В Литве задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов

12 декабря 2025, 09:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Литве, недалеко от границы с Польшей, задержали 25-летнего гражданина Украины, который перевозил четырех нелегальных мигрантов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, передает RegioNews.

Иностранцы, граждане Пакистана в возрасте от 21 до 43 лет, незаконно покинули центр приема беженцев и не имели документов, подтверждающих их личность и право на въезд в ЕС.

Водитель признал, что его задачей было доставить пассажиров на польскую границу, в село Трампаляй.

По словам пограничников, некоторые из пассажиров прибыли в Литву этой осенью через Минск. После задержания они подали прошение о предоставлении убежища и находятся в Агентстве приема и интеграции в Пабраде с ограничением свободы передвижения.

11 декабря суд применил к украинцу меру пресечения – два месяца ареста.

Напомним, на территории Украины с 15 сентября по 1 ноября проходили масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант". В ходе операции было обнаружено 635 нелегальных мигрантов.

Литва украинец Польша мигранты Пакистан нелегалы арест пограничники
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Пронин повторил фейки из неподтвержденной петиции для санкций против Порошенко – Уколов
12 декабря 2025, 13:04
Силы обороны пошли в контратаку и окружили российские подразделения в Купянске
12 декабря 2025, 12:59
