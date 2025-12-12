В Литве задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Литве, недалеко от границы с Польшей, задержали 25-летнего гражданина Украины, который перевозил четырех нелегальных мигрантов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, передает RegioNews.

Иностранцы, граждане Пакистана в возрасте от 21 до 43 лет, незаконно покинули центр приема беженцев и не имели документов, подтверждающих их личность и право на въезд в ЕС.

Водитель признал, что его задачей было доставить пассажиров на польскую границу, в село Трампаляй.

По словам пограничников, некоторые из пассажиров прибыли в Литву этой осенью через Минск. После задержания они подали прошение о предоставлении убежища и находятся в Агентстве приема и интеграции в Пабраде с ограничением свободы передвижения.

11 декабря суд применил к украинцу меру пресечения – два месяца ареста.

Напомним, на территории Украины с 15 сентября по 1 ноября проходили масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант". В ходе операции было обнаружено 635 нелегальных мигрантов.