Ощутимо, но безопасно: на Тернопольщине произошло землетрясение

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Толчки были зафиксированы в 21:33.

Эпицентр находился в Мельнице-Подольской общине на глубине 3 км. По шкале Рихтера магнитуда составила 2,9.

Специалисты отмечают, что такие колебания ощутимы для людей, но обычно не представляют опасности.

Землетрясения в Украине: что известно

Украина расположена в сейсмически активной зоне, хотя имеет преимущественно низкую или умеренную сейсмичность.

Наибольшей сейсмической активностью характеризуются Карпаты и Крымский полуостров. Именно здесь зафиксированы самые крупные и мощные землетрясения в истории страны.

Землетрясения в центральных и северных регионах Украины, таких как Полтавская, Киевская, Харьковская области, встречаются реже и обычно имеют низкую магнитуду (преимущественно до 3-4 баллов по шкале Рихтера), часто незаметны для людей.

Напомним, в понедельник, 8 декабря, в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение амплитудой 1,8. Он относится к неощутимым.