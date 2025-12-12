Ощутимо, но безопасно: на Тернопольщине произошло землетрясение
Вечером 11 декабря в Чортковском районе Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9
Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.
Толчки были зафиксированы в 21:33.
Эпицентр находился в Мельнице-Подольской общине на глубине 3 км. По шкале Рихтера магнитуда составила 2,9.
Специалисты отмечают, что такие колебания ощутимы для людей, но обычно не представляют опасности.
Землетрясения в Украине: что известно
Украина расположена в сейсмически активной зоне, хотя имеет преимущественно низкую или умеренную сейсмичность.
Наибольшей сейсмической активностью характеризуются Карпаты и Крымский полуостров. Именно здесь зафиксированы самые крупные и мощные землетрясения в истории страны.
Землетрясения в центральных и северных регионах Украины, таких как Полтавская, Киевская, Харьковская области, встречаются реже и обычно имеют низкую магнитуду (преимущественно до 3-4 баллов по шкале Рихтера), часто незаметны для людей.
Напомним, в понедельник, 8 декабря, в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение амплитудой 1,8. Он относится к неощутимым.