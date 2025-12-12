Фото: полиция

В ходе расследования обстоятельств гибели 19-летней девушки в Николаеве полицейские задержали 24-летнего хозяина квартиры. Девушка могла совершить самоубийство из-за систематических противоправных действий в отношении нее и невозможности покинуть квартиру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что девушка некоторое время проживала в квартире 24-летнего николаевца вместе с ним и еще четырьмя знакомыми от 14 до 24 лет – тремя парнями и девушкой.

Предварительно известно, что в отношении девушки совершали противоправные действия и она не могла свободно выходить из квартиры из-за механической блокировки дверей, а на момент совершения самоубийства находилась закрытая одна в квартире уже несколько часов.

Полицейские задержали 24-летнего парня и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, повлекшее тяжкие последствия). Суд вскоре должен избрать меру пресечения.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства. В отношении других жильцов квартиры продолжаются следственные действия, полицейские назначили ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о правовой квалификации действий каждого.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 10 декабря в Николаеве с девятого этажа многоэтажки на улице Океановской выпала 19-летняя девушка. От полученных травм она скончалась в больнице.