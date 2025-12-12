09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
07:55  12 грудня
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 09:58

У Литві затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів

12 грудня 2025, 09:58
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Литві, неподалік кордону з Польщею, затримали 25-річного громадянина України, який перевозив чотирьох нелегальних мігрантів

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LRT, передає RegioNews.

Іноземці, громадяни Пакистану віком від 21 до 43 років, незаконно покинули центр прийому біженців і не мали документів, що підтверджують їхню особу та право на в’їзд до ЄС.

Водій визнав, що його завданням було доставити пасажирів до польського кордону, у село Трампаляй.

За словами прикордонників, деякі з пасажирів прибули до Литви цієї осені через Мінськ. Після затримання вони подали прохання про надання притулку, і наразі перебувають в Агентстві прийому та інтеграції в Пабраде з обмеженням свободи пересування.

11 грудня суд застосував до українця запобіжний захід – два місяці арешту.

Нагадаємо, на території України з 15 вересня по 1 листопада проходили масштабні заходи Державної міграційної служби під назвою "Мігрант". У ході операції було виявлено 635 нелегальних мігрантів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Литва українець Польща мігранти Пакистан нелегали арешт прикордонники
Житель Чернівців піймався на кордоні з "яблуками" на мільйон
07 грудня 2025, 18:15
Жителька Волині намагалася незаконно ввезти в Україну 23 iPhone 17 Pro Max
04 грудня 2025, 11:19
Двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон
02 грудня 2025, 14:33
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Загибель 19-річної дівчини у Миколаєві: її насильно утримували в квартирі
12 грудня 2025, 10:34
Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника
12 грудня 2025, 10:30
Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус
12 грудня 2025, 10:16
На Львівщині автомобіль на смерть збив жінку
12 грудня 2025, 09:56
Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час російської окупації
12 грудня 2025, 09:44
РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити
12 грудня 2025, 09:40
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
12 грудня 2025, 09:26
Нічна атака на Одесу: пошкоджений енергооб'єкт, спалахнули пожежі
12 грудня 2025, 09:12
Нема ким і нема чим: цифри проти емоцій у війні
12 грудня 2025, 09:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »