У Литві затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів

У Литві, неподалік кордону з Польщею, затримали 25-річного громадянина України, який перевозив чотирьох нелегальних мігрантів

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LRT, передає RegioNews.

Іноземці, громадяни Пакистану віком від 21 до 43 років, незаконно покинули центр прийому біженців і не мали документів, що підтверджують їхню особу та право на в’їзд до ЄС.

Водій визнав, що його завданням було доставити пасажирів до польського кордону, у село Трампаляй.

За словами прикордонників, деякі з пасажирів прибули до Литви цієї осені через Мінськ. Після затримання вони подали прохання про надання притулку, і наразі перебувають в Агентстві прийому та інтеграції в Пабраде з обмеженням свободи пересування.

11 грудня суд застосував до українця запобіжний захід – два місяці арешту.

Нагадаємо, на території України з 15 вересня по 1 листопада проходили масштабні заходи Державної міграційної служби під назвою "Мігрант". У ході операції було виявлено 635 нелегальних мігрантів.