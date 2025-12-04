Фото: ГПСУ

В среду, 3 декабря, в пункте пропуска "Устилуг" пограничники вместе с таможенниками обнаружили в авто Renault партию незадекларированных телефонов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За рулем автомобиля находилась 32-летняя жительница Любомля. Смотровая группа обнаружила в машине 23 смартфона iPhone 17 Pro Max, спрятанные в сумке с продуктами.

Общая ориентировочная стоимость телефонов – более 1,6 млн грн.

Гаджеты изъяли и передали на склад таможни.

Напомним, во Львовской области в рейсовом автобусе нашли 150 внешних аккумуляторов Apple. Водитель их не задекларировал. Ориентировочная стоимость товара – около 600 тысяч гривен.