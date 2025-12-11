Фото: ілюстративне

Аналітична платформа DeepState підтвердила перелік штурмових підрозділів, у які нині скеровують військовослужбовців після СЗЧ. Інформацію про це раніше оприлюднила журналістка "Громадського" Діана Буцко. За даними військових структур, новий порядок покликаний впорядкувати систему розподілу бійців і зменшити кількість переведень, які раніше здійснювали через СЗЧ для зміни місця служби.

У Сухопутних військах пояснюють: після завершення СЗЧ військові можуть повернутися до своєї бригади або бути направлені до батальйону резерву. Саме там ухвалюють рішення щодо подальшого розподілу, але можливість переведення тепер суттєво обмежена. Ланка так званого "переведення через СЗЧ" між різними бригадами фактично скасовується. Відтепер перевестися через резервні батальйони можна лише до тих частин, які визначені як пріоритетні для доукомплектування.

У батальйонах резерву й надалі можуть діяти відношення на переведення, однак лише на користь підрозділів, що потребують першочергового формування. До цього переліку входять штурмові бригади, полки та батальйони: 3-тя та 5-та окремі штурмові бригади, 1-й, 33-й, 210-й, 225-й, 425-й та 475-й окремі штурмові полки, а також 24-й, 25-й, 49-й, 214-й і 253-й окремі штурмові батальйони. Водночас для військових зі статусом "обмежено придатний" зберігається можливість переходу до будь-якого підрозділу, незалежно від його спеціалізації.

У випадках, коли відношення на переведення відсутні або частина не входить до пріоритетного списку, рішення щодо подальшого місця служби ухвалює сам батальйон резерву. Як уточнюють військові, бійців у такій ситуації скеровуватимуть до бойових бригад, які найбільше потребують поповнення особовим складом.

Новий механізм має на меті забезпечити більш прозорий і структурований розподіл військових, а також обмежити практику використання СЗЧ як інструменту для зміни частини без нагальної потреби.

