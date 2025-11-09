17:51  07 ноября
09 ноября 2025, 09:26

В Днепропетровской области женщина умерла после свидания в колонии с осужденным мужчиной

09 ноября 2025, 09:26
Фото: иллюстративное
На Днепропетровщине продолжается расследование смерти женщины, которую после свидания в колонии жестоко избил мужчина – осужденный, у которого уже было уголовное прошлое

Об этом сообщает Свои. Кривой Рог, передает RegioNews.

В Днепропетровской области правоохранители расследуют смерть женщины, которая умерла после избиения мужчиной во время свидания в исправительной колонии. Инцидент произошел несколько недель назад, а накануне в Кривом Роге медики констатировали ее смерть от отека головного мозга.

Согласно данным судебного реестра, 43-летний мужчина уже отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений и должен был провести за решеткой пять лет. Однако после очередного заседания суд принял решение о его досрочном освобождении. Осужденный ранее проживал в Бердянске, где также имел проблемы с законом – об этом свидетельствуют предыдущие судебные приговоры.

Во время одного из разрешенных свиданий в колонии между супругами возникла ссора, завершившаяся избиением. Потерпевшая 37-летняя женщина сразу не обратилась в полицию, однако впоследствии ее госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Мужчину разыскивают правоохранители. По предварительным данным, он может скрываться от следствия после освобождения в связи с решением вернуться на службу. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает обстоятельства произошедшего.

