22:09  26 ноября
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
17:33  26 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
15:52  26 ноября
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
26 ноября 2025, 21:22

В Украине могут изменить систему пополнения боевых бригад

26 ноября 2025, 21:22
иллюстративное фото: из открытых источников
Зеленский поручил пересмотреть систему пополнения боевых бригад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что во время поездок в фронтовые районы было получено много запросов от бригад, в том числе относительно справедливого распределения личного состава между бригадами.

"Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, сейчас есть и поручение Ставки все это обработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента и опытным военным. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, ранее США предлагали сократить армию до 600 тысяч, но впоследствии Киев согласился на лимит в 800 тысяч военных. Зеленский в то же время сообщал, что в ВСУ служат около 880 тысяч бойцов, так что обновленный план учитывает реальное состояние обороны и отказывается от жестких ограничений.

В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
26 ноября 2025, 22:09
У раненой девушки в результате атаки в Днепре украли телефон во время оказания помощи
26 ноября 2025, 21:02
В Киеве директор фирмы присвоил почти 30 млн грн под видом закупки БПЛА: ему сообщено о подозрении
26 ноября 2025, 20:44
Украинцев предупреждают о новой схеме аферы с водительскими документами: что делать
26 ноября 2025, 20:32
У Украины нет другого пути, кроме вступления в Европейский Союз
26 ноября 2025, 20:25
Суд вернул государству спиртзавод в Черкасской области стоимостью почти полмиллиарда гривен
26 ноября 2025, 20:16
В Ровенской области устанавливают личность погибшего пешехода, погибшего в результате полученных в ДТП травм 25 ноября
26 ноября 2025, 20:11
С оккупированных территорий Украины удалось спасти еще троих детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA
26 ноября 2025, 19:55
В Константиновке после российского обстрела загорелся многоэтажный дом
26 ноября 2025, 19:41
