В Украине могут изменить систему пополнения боевых бригад
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что во время поездок в фронтовые районы было получено много запросов от бригад, в том числе относительно справедливого распределения личного состава между бригадами.
"Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, сейчас есть и поручение Ставки все это обработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента и опытным военным. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения", – заявил Зеленский.
Как сообщалось, ранее США предлагали сократить армию до 600 тысяч, но впоследствии Киев согласился на лимит в 800 тысяч военных. Зеленский в то же время сообщал, что в ВСУ служат около 880 тысяч бойцов, так что обновленный план учитывает реальное состояние обороны и отказывается от жестких ограничений.