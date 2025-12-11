Фото: Міністерство оборони України

Фахівці продовжують щоденно очищати звільнені території, адже мінна загроза залишається серйозним бар’єром для повернення людей до нормального життя

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Саперні підрозділи Державної служби спеціального транспорту з початку повномасштабної війни провели масштабні роботи з очищення українських територій від вибухонебезпечних предметів. За цей період фахівці розмінували понад 220 тисяч гектарів земель, зокрема сільськогосподарських угідь, прифронтових зон та місцевостей, де тривали активні бойові дії. Роботи виконують щоденно, адже мінна небезпека залишається однією з головних перешкод для повернення людей до звичного життя в звільнених районах.

За даними ДССТ, від початку вторгнення виявлено, вилучено та знешкоджено 258 409 вибухових предметів. Йдеться про міни, снаряди, боєприпаси та інші небезпечні залишки війни, які становили ризик для цивільного населення. Лише у листопаді сапери ліквідували 3 947 таких предметів. Найбільшу кількість нарахували на Херсонщині – там спеціалісти знайшли й знешкодили 2 460 вибухонебезпечних об’єктів.

У відомстві зазначають, що темпи розмінування залишаються високими, однак попереду ще значний обсяг робіт. Значна частина територій на півдні та сході України досі потребує детального обстеження. Експерти наголошують, що кожен вилучений боєприпас знижує рівень загрози для місцевих жителів і дає можливість відновлювати інфраструктуру та відкривати дороги, поля й населені пункти для безпечного використання.

Раніше повідомлялося, в Україні фермерам повернули понад 10 тисяч гектарів розмінованих сільськогосподарських земель, причому частину врожаю вже зібрали саме на цих відновлених територіях.