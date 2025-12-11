Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п'ятниця, 12 грудня, в Україні буде вітряною. Дощі пройдуть вночі на півдні та сході (на північному сході з мокрим снігом), а вдень – на Лівобережжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Температура повітря в Україні "плюсовою" очікується навіть уночі, +2…+6 градусів. Завтра упродовж дня передбачається +4…+8 градусів, у південній частині до +10 градусів.

У Києві 12-го грудня буде вітряно, тепло, до +8, і місцями пройде дощ.

"Із 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу. Зниження температури можливе із 13 по 16 грудня.