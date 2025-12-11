Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
У п'ятниця, 12 грудня, в Україні буде вітряною. Дощі пройдуть вночі на півдні та сході (на північному сході з мокрим снігом), а вдень – на Лівобережжі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
Температура повітря в Україні "плюсовою" очікується навіть уночі, +2…+6 градусів. Завтра упродовж дня передбачається +4…+8 градусів, у південній частині до +10 градусів.
У Києві 12-го грудня буде вітряно, тепло, до +8, і місцями пройде дощ.
"Із 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться", – підсумувала Н.Діденко.
Як повідомлялось, найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу. Зниження температури можливе із 13 по 16 грудня.
В Україну йдуть морози до -12°С: де буде найхолодніше наступного тижняВсі новини »
10 грудня 2025, 16:53Стало відомо, в яких містах України завтра випаде сніг
09 грудня 2025, 22:23Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
08 грудня 2025, 19:34
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
На Житомирщині чоловік переказав шахраям майже 7 тис. грн передоплати на квиток за кордон
11 грудня 2025, 19:15Росіяни обстріляли Нікопольщину 30 разів: постраждала 70-річна жінка
11 грудня 2025, 18:52У Дніпрі 20-річний юнак напав із ножем та пограбував перехожого
11 грудня 2025, 18:37За час війни розміновано територію розміром із цілу область: понад 258 тис. вибухівок ліквідовано
11 грудня 2025, 18:25Вбивство через ревнощі: на Рівненщині чоловіка відправили за ґрати
11 грудня 2025, 18:20Євро шокує новим максимумом: від завтра НБУ оновить курс
11 грудня 2025, 18:09Підозрюваний у корупції ексголова Луганської ОВА Гайдай справді підписав контракт із ЗСУ
11 грудня 2025, 17:59Завищення цін на електроенергію: на Волині за розкрадання коштів судять керівника шахти
11 грудня 2025, 17:55У Сухопутних військах пояснили, як військовим у СЗЧ повернутися на службу
11 грудня 2025, 17:35На Київщині Mercedes збив жінку на смерть
11 грудня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі блоги »