17:04  11 декабря
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 16:45

Искала заработок в интернете: жительницу Буковины обворовали "работодатели"

11 декабря 2025, 16:45
Фото: Нацполиция
Аферисты обманули женщину из Черновицкой области. Это случилось, когда она искала работу

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

32-летняя местная жительница обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что незнакомцы обещали ей заработок: получать деньги за просмотр видео. В результате она перечислила аферистам 54 тысячи 150 гривен. "Работодатели" после этого исчезли из связи.

"Сведения о незаконном завладении средствами буковинки полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование. Проводится досудебное расследование. Полицейские Черновицкой области призывают граждан не доверять незнакомцам, обещающим легкий заработок, не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить реквизиты банковских карт и не перечислять деньги неизвестным лицам", - отметили в полиции.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили организованную группу "черных риелторов", которые завладевали недвижимостью социально незащищенных граждан — пострадавших содержали в помещении, похожем на "приют для животных", приковывали цепями и заставляли употреблять алкоголь, чтобы сломать волю.

11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
В Днепре 20-летний юноша напал с ножом и ограбил прохожего
11 декабря 2025, 18:37
За время войны разминирована территория размером с целую область: более 258 тыс. взрывчаток ликвидировано
11 декабря 2025, 18:25
Убийство из-за ревности: в Ровенской области мужчину отправили за решетку
11 декабря 2025, 18:20
Евро шокирует новым максимумом: с завтрашнего дня НБУ обновит курс
11 декабря 2025, 18:09
Подозреваемый в коррупции экспредседатель Луганской ОВА Гайдай действительно подписал контракт с ВСУ
11 декабря 2025, 17:59
Завышение цен на электроэнергию: на Волыни за хищение средств судят руководителя шахты
11 декабря 2025, 17:55
В Сухопутных войсках объяснили, как военным в СОЧ вернуться на службу
11 декабря 2025, 17:35
В Киевской области Mercedes сбил женщину насмерть
11 декабря 2025, 17:35
Материальный ущерб на полмиллиона: в Ровенской области мужчины подожгли киоски на рынке
11 декабря 2025, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
