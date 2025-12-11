Искала заработок в интернете: жительницу Буковины обворовали "работодатели"

Фото: Нацполиция

Аферисты обманули женщину из Черновицкой области. Это случилось, когда она искала работу

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

32-летняя местная жительница обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что незнакомцы обещали ей заработок: получать деньги за просмотр видео. В результате она перечислила аферистам 54 тысячи 150 гривен. "Работодатели" после этого исчезли из связи.

"Сведения о незаконном завладении средствами буковинки полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование. Проводится досудебное расследование. Полицейские Черновицкой области призывают граждан не доверять незнакомцам, обещающим легкий заработок, не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить реквизиты банковских карт и не перечислять деньги неизвестным лицам", - отметили в полиции.

