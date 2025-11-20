17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 20:14

Хотели "закрыть дело о СОЧ": в Одессе волонтер благотворительного фонда за более 40 тысяч долларов "помогал" военному

20 ноября 2025, 20:14
Иллюстративное фото
В Одессе судили волонтера благотворительного фонда за злоупотребление влиянием. Отмечается, что он вступил в сговор со знакомым для получения взятки от военной

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что военный хотел сняться с военного учета, а также закрыть уголовное дело о самовольном уходе из воинской части, чтобы выехать за границу. Злоумышленники по очереди встречались с ним и общались, объясняли, что за деньги будут договариваться с медиками и стражами порядка.

В ходе встречи они сообщили "клиенту" окончательную стоимость "услуги": 44 тысячи долларов. 31 октября волонтер встретился с военным на территории медицинского центра: тогда передали транс 17 тысяч долларов. После этого правоохранители задержали злоумышленников.

На суде волонтер признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 701 тысячи 743 гривны.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

11 ноября 2025
