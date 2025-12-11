11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 14:15

Повернутися із СЗЧ можна буде тільки у штурмовики

11 грудня 2025, 14:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Продовжити службу після СЗЧ тепер можна лише у десантно-штурмових військам або штурмових полках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Як зазначається, перевестися через самовільне залишення частини (СЗЧ) стане набагато складніше. У деяких бригадах розсилають попередження про те, що Генеральний штаб змінив механізм повернення із СЗЧ й тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.

"Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює", – ішлося в повідомленні, яке командир одного з підрозділів надіслав бійцям механізованої бригади.

Як повідомлялось, в Україні засекретили дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства. В Офісі генпрокурора повідомили, що така інформація належить до категорії відомостей з обмеженим доступом.

