Повернутися із СЗЧ можна буде тільки у штурмовики

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Продовжити службу після СЗЧ тепер можна лише у десантно-штурмових військам або штурмових полках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Як зазначається, перевестися через самовільне залишення частини (СЗЧ) стане набагато складніше. У деяких бригадах розсилають попередження про те, що Генеральний штаб змінив механізм повернення із СЗЧ й тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.

"Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює", – ішлося в повідомленні, яке командир одного з підрозділів надіслав бійцям механізованої бригади.

Як повідомлялось, в Україні засекретили дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства. В Офісі генпрокурора повідомили, що така інформація належить до категорії відомостей з обмеженим доступом.