Фото: Міністерство оборони України

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Відтепер основним документом для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є електронний Резерв ID, який можна отримати безпосередньо через застосунок Резерв+.

Для громадян, які не завжди можуть користуватися електронною версією, передбачено паперову. Її можна роздрукувати самостійно з PDF у Резерв+ або на порталі Дія, або отримати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де документ сформують електронно та видадуть роздруковану копію.

Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук зазначила, що перехід на електронні документи допомагає мінімізувати ризики втрати, пошкодження або підробки документа. Вона підкреслила, що це також крок до більш прозорої та ефективної системи військового обліку.

Оновлення стало можливим завдяки змінам до постанов Кабінету Міністрів №1487 та №559, які регулюють порядок військового обліку. Нововведення спрямоване на підвищення ефективності оборонних процесів і адаптацію системи до сучасних технологій.

