16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 21:23

Україна переходить на цифровий військовий облік: що зміниться для резервістів

10 грудня 2025, 21:23
Фото: Міністерство оборони України
Уряд України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, перевівши їх у цифровий формат

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Відтепер основним документом для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є електронний Резерв ID, який можна отримати безпосередньо через застосунок Резерв+.

Для громадян, які не завжди можуть користуватися електронною версією, передбачено паперову. Її можна роздрукувати самостійно з PDF у Резерв+ або на порталі Дія, або отримати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де документ сформують електронно та видадуть роздруковану копію.

Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук зазначила, що перехід на електронні документи допомагає мінімізувати ризики втрати, пошкодження або підробки документа. Вона підкреслила, що це також крок до більш прозорої та ефективної системи військового обліку.

Оновлення стало можливим завдяки змінам до постанов Кабінету Міністрів №1487 та №559, які регулюють порядок військового обліку. Нововведення спрямоване на підвищення ефективності оборонних процесів і адаптацію системи до сучасних технологій.

Нагадаємо, Україна готує нові кроки для посилення своєї бойової авіації. Наступного тижня країна планує узгодити дії з європейськими союзниками, щоб зміцнити оборонні можливості та підвищити стійкість перед загрозами.

Резерв+ електронний документообіг військовозобовʼязані цифрова система Кабмін Міноборони
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
