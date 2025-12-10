Фото: скріншот із відео/Суспільне

Українські військові вивели з ладу російський танкер із "тіньового флоту", що перевозив нафту до Новоросійська

Про це джерела в українській розвідці розповідають Суспільному, передає RegioNews.

СБУ та ВМС України за допомогою морських дронів Sea Baby вразили танкер Dashan, який входить до так званого "тіньового флоту" Росії. Судно прямувало під прапором Коморських Островів до порту Новоросійськ із вимкненим транспондером, що ускладнювало його відстеження.

Внаслідок атаки танкер отримав критичні пошкодження і виведений з ладу. За даними джерел, це вже третій російський танкер, який зазнав удару українських дронів за останні два тижні. Один рейс судна перевозив нафтової продукції приблизно на 60 мільйонів доларів.

Судно вже перебувало під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії через транспортування російської нафти та обхід обмежень. Подібні заходи українських військових спрямовані на нейтралізацію тіньового флоту, який дозволяє Росії продовжувати експорт енергоносіїв до Китаю та Індії.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, тіньовий флот РФ налічує понад тисячу танкерів, 238 із яких активно задіяні в обхід санкцій. Судна часто змінюють прапори та відключають системи відстеження, що значно ускладнює їхню ідентифікацію.

Раніше повідомлялося, Україна на четвертий рік повномасштабної війни запровадила санкції проти російських нафтових гігантів "Роснєфті" та "Лукойла", синхронізувавши свої обмеження зі Сполученими Штатами.