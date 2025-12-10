16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 20:06

СБУ та ВМС вивели з ладу російський танкер під прапором Коморських Островів

10 грудня 2025, 20:06
Фото: скріншот із відео/Суспільне
Українські військові вивели з ладу російський танкер із "тіньового флоту", що перевозив нафту до Новоросійська

Про це джерела в українській розвідці розповідають Суспільному, передає RegioNews.

СБУ та ВМС України за допомогою морських дронів Sea Baby вразили танкер Dashan, який входить до так званого "тіньового флоту" Росії. Судно прямувало під прапором Коморських Островів до порту Новоросійськ із вимкненим транспондером, що ускладнювало його відстеження.

Внаслідок атаки танкер отримав критичні пошкодження і виведений з ладу. За даними джерел, це вже третій російський танкер, який зазнав удару українських дронів за останні два тижні. Один рейс судна перевозив нафтової продукції приблизно на 60 мільйонів доларів.

Судно вже перебувало під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії через транспортування російської нафти та обхід обмежень. Подібні заходи українських військових спрямовані на нейтралізацію тіньового флоту, який дозволяє Росії продовжувати експорт енергоносіїв до Китаю та Індії.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, тіньовий флот РФ налічує понад тисячу танкерів, 238 із яких активно задіяні в обхід санкцій. Судна часто змінюють прапори та відключають системи відстеження, що значно ускладнює їхню ідентифікацію.

Раніше повідомлялося, Україна на четвертий рік повномасштабної війни запровадила санкції проти російських нафтових гігантів "Роснєфті" та "Лукойла", синхронізувавши свої обмеження зі Сполученими Штатами.

СБУ ВМС України Танкер Чорне море флот морські операції дрони атака
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
