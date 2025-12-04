16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 19:36

Суд в Чернигове использовал ChatGPT для редактирования постановления и оставил курьезную ошибку

04 декабря 2025, 19:36
Фото: иллюстративное
Постановление черниговского суда редактировалось с помощью ChatGPT, однако фрагмент текста с подсказкой остался в документе

Об этом идет речь в постановлении Черниговского суда, передает RegioNews.

В Чернигове суд допустил курьезную ошибку при подготовке постановления, использовав искусственный интеллект для редактирования текста. В документе осталась фраза:

"Вот проверенный вариант вашего текста с исправлением ошибок", которую обычно удаляют после автоматической обработки.

Согласно информации юристов "ППЧ", этот эпизод свидетельствует о том, что даже официальные органы иногда полагаются на технологии, не проверяя результат в конечном формате. Фраза осталась видимой для сторон дела, что придало курьезность ситуации.

Фрагмент ChatGPT остался в тексте постановления

Подобные случаи показывают, как важно контролировать автоматизированные процессы в судопроизводстве. Использование ChatGPT и других искусственных интеллектов усиливается в работе с документами, однако даже маленькая техническая деталь может привлечь внимание общественности и стать поводом для критики.

Юристы советуют проверять тексты после любого редактирования искусственным интеллектом во избежание ошибок, которые могут повлиять на официальный характер документов. Этот случай в Чернигове послужил ярким примером такого риска.

Ранее сообщалось, компания OpenAI внедрила систему мониторинга в ChatGPT, которая автоматически обнаруживает "триггерные" слова и подозрительные сообщения пользователей, которые могут свидетельствовать о подготовке преступлений. Выявленные чаты сначала анализирует внутренняя команда модераторов, и если они подтверждают реальную угрозу, компания передает информацию правоохранительным органам.

Чернигов ChatGPT суд Постановление ошибки текст
04 декабря 2025
07 августа 2025
