Центр протидії дезінформації повідомляє про активне поширення відео, створених ШІ, які можуть підривати довіру до мобілізаційних процесів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Центр протидії дезінформації продовжує фіксувати активне поширення фейкових відеороликів у мережі, створених за допомогою штучного інтелекту. За інформацією організації, головна мета таких матеріалів – дискредитація мобілізаційних процесів та підрив довіри до роботи ТЦК, військових структур і правоохоронних органів.

Найбільшу активність з поширення подібного контенту фіксують у TikTok, де основною аудиторією є молоді користувачі. Героями цих відео виступають згенеровані ШІ персонажі, зокрема "військові" та "працівники ТЦК". Вони озвучують повідомлення, що містять дезінформацію про мобілізацію та роботу державних органів, поширюючи неправдиві твердження та маніпуляції.

Експерти Центру наголошують, що подібний контент може провокувати розкол у суспільстві, створюючи напруженість між цивільними громадянами та військовими. За їхніми словами, використання технологій штучного інтелекту для масового створення дезінформації – це один із сучасних інструментів інформаційного впливу, що застосовується для зриву мобілізаційних процесів.

Детальніший аналіз методів та прикладів використання ШІ у дискредитації українських сил оборони міститься в аналітичному звіті Центру: "Використання відео із застосуванням штучного інтелекту для дискредитації Сил оборони України". Він доступний на офіційному сайті організації.

