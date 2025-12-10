16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 19:08

У TikTok масово поширюють ШІ-фейки про мобілізацію: Центр протидії дезінформації попереджає

10 грудня 2025, 19:08
Фото: Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації повідомляє про активне поширення відео, створених ШІ, які можуть підривати довіру до мобілізаційних процесів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Центр протидії дезінформації продовжує фіксувати активне поширення фейкових відеороликів у мережі, створених за допомогою штучного інтелекту. За інформацією організації, головна мета таких матеріалів – дискредитація мобілізаційних процесів та підрив довіри до роботи ТЦК, військових структур і правоохоронних органів.

Найбільшу активність з поширення подібного контенту фіксують у TikTok, де основною аудиторією є молоді користувачі. Героями цих відео виступають згенеровані ШІ персонажі, зокрема "військові" та "працівники ТЦК". Вони озвучують повідомлення, що містять дезінформацію про мобілізацію та роботу державних органів, поширюючи неправдиві твердження та маніпуляції.

Експерти Центру наголошують, що подібний контент може провокувати розкол у суспільстві, створюючи напруженість між цивільними громадянами та військовими. За їхніми словами, використання технологій штучного інтелекту для масового створення дезінформації – це один із сучасних інструментів інформаційного впливу, що застосовується для зриву мобілізаційних процесів.

Детальніший аналіз методів та прикладів використання ШІ у дискредитації українських сил оборони міститься в аналітичному звіті Центру: "Використання відео із застосуванням штучного інтелекту для дискредитації Сил оборони України". Він доступний на офіційному сайті організації.

Раніше повідомлялося про курйозний інцидент у Чернігові, де суд використав ChatGPT для редагування офіційної постанови, але забув видалити з документа характерну фразу штучного інтелекту.

дезінформація TikTok мобілізація ТЦК інформаційна атака
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
