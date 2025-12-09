Зеленский ответил Трампу на требование провести выборы

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Украине якобы давно следует провести президентские выборы

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на комментарий Зеленского для La Repubblic, передает RegioNews.

Во время интервью журналисты попросили Зеленского отреагировать на слова Трампа, который в недавнем разговоре с Politico заявил, что Украине "пришло время" провести выборы главы государства. Президент Украины ответил коротко: "Я всегда готов".

В Европейском Союзе после заявлений Трампа подчеркнули, что считают Зеленского легитимным президентом Украины. Они также отметили, что выборы могут состояться только тогда, когда это позволит безопасности и правовые обстоятельства.

Напомним, Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Он заявил, что в украинского народа должен быть выбор.

Выборы в условиях войны

В условиях военного положения проведение внеочередных выборов президента и народных депутатов теоретически возможно, однако организация голосования во время войны создает значительные риски для политической стабильности.

Главная проблема – отсутствие гарантий безопасности избирателей, поскольку обстрелы продолжаются по всей стране.

Как известно, ранее издание Politico писало, что на Западе и среди депутатов фракции "Слуга народа" растет беспокойство из-за концентрации власти в руках президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Изменения в законодательство и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время