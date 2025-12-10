Фото: ілюстративне

Фахівці та політики закликають оцінити всі ризики перед ухваленням рішення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

В інформаційному полі знову загострилася дискусія щодо можливості проведення загальнонаціональних виборів під час повномасштабної війни. Частина громадян вважає, що голосування зараз могло б стати шляхом до оновлення політичної системи, однак багато експертів наголошують: дострокові вибори в умовах воєнного стану можуть спричинити значні ризики для держави та її внутрішньої стабільності. На їхню думку, під час війни чинний глава держави має суттєву електоральну перевагу, тож результати голосування можуть виявитися прогнозованими заздалегідь.

Фахівці звертають увагу й на організаційні складнощі. Значна частина українців служить у Збройних силах, і забезпечити повноцінне волевиявлення військових нині практично неможливо. До цього додаються обмеження, які діють у межах воєнного стану, що ускладнюють проведення кампаній для потенційних кандидатів. Також актуальним залишається питання доступу політичних сил до медіа, особливо в умовах об’єднаного телемарафону, який суттєво впливає на структуру інформаційного простору.

Ще один фактор, який турбує частину аналітиків, – ризик появи заяв про нелегітимність виборів. Навіть якщо міжнародні партнери визнають голосування чесним, окремі держави чи політичні сили можуть поставити під сумнів його законність. Такі заяви потенційно можуть бути використані для інформаційного тиску на Україну, зокрема з боку країни-агресора.

Окрім цього, проведення виборів у воєнний час пов’язане з елементарною проблемою безпеки. Неможливо гарантувати, що у день голосування не відбудуться ракетні обстріли або масові повітряні тривоги. Організація виборчих дільниць для військових, внутрішньо переміщених осіб та біженців за кордоном залишається складним логістичним завданням: дипломатичні установи фізично не зможуть обслужити мільйони виборців.

У цьому контексті експерти пропонують суспільству зважити всі аргументи та визначитися, чи варто проводити вибори в умовах, коли країна перебуває у стані війни та не може гарантувати ані безпеки громадян, ані рівних можливостей для політичних учасників.

Нагадаємо, на сайті Кабміну було зареєстровано петицію із закликом заборонити російськомовні версії вебсайтів в Україні – ініціатива набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для офіційного розгляду.