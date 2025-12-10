16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 16:14

НАБУ проводить обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях податкової служби

10 грудня 2025, 16:14
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в центральному апараті Державної податкової служби, а також у низці регіональних підрозділів

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає RegioNews.

У ДПС підтвердили, що детективи НАБУ здійснюють слідчі дії, зокрема в управліннях служби у Хмельницькій та Миколаївській областях.

Які саме факти перевіряють правоохоронці, наразі невідомо — деталі розслідування не розкриваються.

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна, пов'язуючи це з її голосуванням всупереч позиції фракції. За її словами, затримання було спричинене тим, що вона проголосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі під час першого читання.

Водночас голова фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів. Також він заявив, що депутатка лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп" і попередив про намір ініціювати її виключення з фракції.

У відповідь на ці звинувачення Скороход зазначила, що депутати нібито отримують по 5 тисяч доларів у конвертах.

Незабаром фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Анну Скороход зі свого складу. Після цього вона приєдналася до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ податкова служба перевірка
Детектива НАБУ, якого звинувачують у співпраці з ФСБ, відпустили з-під варти
10 грудня 2025, 13:09
За народну депутатку Анну Скороход внесли понад 3 млн грн застави
09 грудня 2025, 20:50
Нардепці Скороход обрали запобіжний захід
09 грудня 2025, 20:05
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
"Якщо голосувати зараз – перемога Зеленського майже неминуча", – Гончаренко
10 грудня 2025, 18:06
Зеленський заявив про можливе припинення війни
10 грудня 2025, 17:59
Продуктовий кошик в Україні виявився у 5 разів дорожчим відносно доходів, ніж у Польщі: порівняння цін і зарплат
10 грудня 2025, 17:59
На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку
10 грудня 2025, 17:55
Російська армія продовжує просуватися на Донеччині
10 грудня 2025, 17:49
Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Дмитра Фірташа
10 грудня 2025, 17:39
На Київщині витратять понад мільярд гривень на новий СІЗО
10 грудня 2025, 17:39
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці
10 грудня 2025, 17:35
Зеленського будуть шантажувати поки він не погодиться на перемир'я і вибори
10 грудня 2025, 17:26
У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі
10 грудня 2025, 17:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »