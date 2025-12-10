НАБУ проводить обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях податкової служби

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в центральному апараті Державної податкової служби, а також у низці регіональних підрозділів

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає RegioNews.

У ДПС підтвердили, що детективи НАБУ здійснюють слідчі дії, зокрема в управліннях служби у Хмельницькій та Миколаївській областях.

Які саме факти перевіряють правоохоронці, наразі невідомо — деталі розслідування не розкриваються.

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна, пов'язуючи це з її голосуванням всупереч позиції фракції. За її словами, затримання було спричинене тим, що вона проголосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі під час першого читання.

Водночас голова фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів. Також він заявив, що депутатка лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп" і попередив про намір ініціювати її виключення з фракції.

У відповідь на ці звинувачення Скороход зазначила, що депутати нібито отримують по 5 тисяч доларів у конвертах.

Незабаром фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Анну Скороход зі свого складу. Після цього вона приєдналася до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.