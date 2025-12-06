Враг нанес массированный удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал Министерства энергетики Украины.

РФ атаковала объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это разрешает безопасная ситуация. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей и бизнеса.

Как сообщалось, Укрзализныця срочно меняет графики движения поездов из-за российской атаки. Некоторые поезда сегодня не выйдут на линии, а другие будут курсировать по альтернативным маршрутам.