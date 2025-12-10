14:20  10 грудня
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 13:29

Розвідка попередила українців про загрозу із Придністров'я

10 грудня 2025, 13:29
фото: tsn.ua
РФ активізувала свої сили у Придністров’ї, щоб відволікти ресурси України на зростання загрози у цьому регіоні

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними відомства, на території так званої ПМР посилили мобілізаційні заходи – до військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння.

Також у Придністров’ї розгорнули виробництво БПЛА і центри навчання операторів дронів.

"Активні заходи, які реалізовує Кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров’ї, яку Москва використовує для дестабілізації ситуації у Молдові та створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями – ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає", – йдеться у повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз розглядає можливість прийняття України до 2030 року. На його думку, це може призвести до нової війни з РФ.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Всі публікації »
