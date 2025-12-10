Розвідка попередила українців про загрозу із Придністров'я

фото: tsn.ua

РФ активізувала свої сили у Придністров’ї, щоб відволікти ресурси України на зростання загрози у цьому регіоні

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними відомства, на території так званої ПМР посилили мобілізаційні заходи – до військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння.

Також у Придністров’ї розгорнули виробництво БПЛА і центри навчання операторів дронів.

"Активні заходи, які реалізовує Кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров’ї, яку Москва використовує для дестабілізації ситуації у Молдові та створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями – ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає", – йдеться у повідомленні.

