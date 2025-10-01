16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 17:46

В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: как обезопасить себя и близких

01 октября 2025, 17:46
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), который продлится до 17 мая 2026 года

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что заболеваемость остается низкой и соответствует межсезонному уровню. С завершения прошлого эпидсезона (19 мая) до начала нового зарегистрировано более 1,3 млн случаев ОРВИ и 74 609 подтвержденных случаев COVID-19.

Случаи гриппа на 30 сентября не зафиксированы.

Медики отмечают, что грипп является наиболее опасной респираторной болезнью из-за риска тяжелых осложнений и летальных исходов.

В этом сезоне ожидается циркуляция вирусов гриппа А (не субтипированный), А(H1)pdm09, А(H3) и В.

Вакцинация остается главным методом защиты. Оптимальное время для прививки – сентябрь-октябрь, но вакцину можно делать на протяжении всего эпидсезона. Особенно важно прививаться людям старшего возраста, детям от 6 месяцев, беременным, лицам с хроническими болезнями, медработникам, педагогам и военным.

Для профилактики распространения инфекций рекомендуют:

  • частое мытье рук,
  • ношение маски в общественных местах,
  • проветривание помещений,
  • соблюдение дистанции,
  • самоизоляцию при болезни.

Напомним, в Украину поступили первые дозы вакцины против гриппа. Речь идет о препарате корейского производства. Он удачно прошел государственный контроль свойства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина ОРВИ грипп COVID-19 штамм МОЗ рекомендации эпидемический порог эпидсезон ЦГЗ
В Запорожье готовятся к сезону гриппа: что известно
25 сентября 2025, 15:39
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Глава ОП Ермак пытался договориться о "пакте о ненападении" с Залужным - СМИ
01 октября 2025, 17:40
РФ ударила по подстанции в Славутиче: город и часть Черниговщины обесточены
01 октября 2025, 17:34
Бронирование и "путешествие за границу" на продажу: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
01 октября 2025, 17:10
В НАБУ рассказали, находится ли в Украине бывший вице-премьер Чернышев
01 октября 2025, 17:06
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
01 октября 2025, 16:37
В Харькове открыли Аллею памяти погибших выпускников Холодногорского района
01 октября 2025, 16:36
Атака на центр Днепра: поврежденное здание, сотни выбитых окон и изуродованные авто
01 октября 2025, 16:25
В Одессе коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: повалено 70 деревьев
01 октября 2025, 16:04
Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики
01 октября 2025, 15:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »