В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: как обезопасить себя и близких

В Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), который продлится до 17 мая 2026 года

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что заболеваемость остается низкой и соответствует межсезонному уровню. С завершения прошлого эпидсезона (19 мая) до начала нового зарегистрировано более 1,3 млн случаев ОРВИ и 74 609 подтвержденных случаев COVID-19.

Случаи гриппа на 30 сентября не зафиксированы.

Медики отмечают, что грипп является наиболее опасной респираторной болезнью из-за риска тяжелых осложнений и летальных исходов.

В этом сезоне ожидается циркуляция вирусов гриппа А (не субтипированный), А(H1)pdm09, А(H3) и В.

Вакцинация остается главным методом защиты. Оптимальное время для прививки – сентябрь-октябрь, но вакцину можно делать на протяжении всего эпидсезона. Особенно важно прививаться людям старшего возраста, детям от 6 месяцев, беременным, лицам с хроническими болезнями, медработникам, педагогам и военным.

Для профилактики распространения инфекций рекомендуют:

частое мытье рук,

ношение маски в общественных местах,

проветривание помещений,

соблюдение дистанции,

самоизоляцию при болезни.

Напомним, в Украину поступили первые дозы вакцины против гриппа. Речь идет о препарате корейского производства. Он удачно прошел государственный контроль свойства.