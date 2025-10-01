В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: как обезопасить себя и близких
В Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), который продлится до 17 мая 2026 года
Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.
Отмечается, что заболеваемость остается низкой и соответствует межсезонному уровню. С завершения прошлого эпидсезона (19 мая) до начала нового зарегистрировано более 1,3 млн случаев ОРВИ и 74 609 подтвержденных случаев COVID-19.
Случаи гриппа на 30 сентября не зафиксированы.
Медики отмечают, что грипп является наиболее опасной респираторной болезнью из-за риска тяжелых осложнений и летальных исходов.
В этом сезоне ожидается циркуляция вирусов гриппа А (не субтипированный), А(H1)pdm09, А(H3) и В.
Вакцинация остается главным методом защиты. Оптимальное время для прививки – сентябрь-октябрь, но вакцину можно делать на протяжении всего эпидсезона. Особенно важно прививаться людям старшего возраста, детям от 6 месяцев, беременным, лицам с хроническими болезнями, медработникам, педагогам и военным.
Для профилактики распространения инфекций рекомендуют:
- частое мытье рук,
- ношение маски в общественных местах,
- проветривание помещений,
- соблюдение дистанции,
- самоизоляцию при болезни.
Напомним, в Украину поступили первые дозы вакцины против гриппа. Речь идет о препарате корейского производства. Он удачно прошел государственный контроль свойства.