Грип та ГРВІ в регіонах: де в Україні вже перевищено епідпоріг

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У період з 1 до 7 грудня 2025 року в Україні зареєстровано 125 438 випадків грипу, COVID-19 та інших ГРВІ – на 2,3% більше, ніж попереднього тижня

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Попри загальне зростання кількості випадків, рівень захворюваності на COVID-19 зменшився: зафіксовано 439 підтверджених випадків, що на 16,3% менше, ніж тижнем раніше.

До лікарень госпіталізували 1 246 дорослих і 1 865 дітей із ускладненнями, пов’язаними з грипом, ГРВІ та COVID-19. Усім хворим надали необхідну медичну допомогу.

Загальна епідемічна ситуація в країні залишається стабільною та типовою для цього сезону. Лише на Івано-Франківщині зафіксовано незначне перевищення епідемічного порогу. У Житомирській області, навпаки, рівень захворюваності повернувся до передепідемічного показника.

Медики наголошують, що грип зазвичай починається різко – з високої температури, сильного головного болю та сухого кашлю.

COVID-19 найчастіше розвивається поступово й супроводжується лихоманкою, втратою нюху чи смаку, слабкістю та болем у горлі.

За перших симптомів лікарі рекомендують не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря та залишатися вдома, аби не наражати на ризик інших.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ.

Як відомо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.