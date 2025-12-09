08:50  09 декабря
09 декабря 2025, 13:48

В Украине с 1 января 2026 года стартует бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет

09 декабря 2025, 13:48
Иллюстративное фото: из открытых источников
С 1 января 2026 года в Украине вступает в действие обновленный Национальный календарь профилактических прививок

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook, передает RegioNews.

Согласно ему, государство будет обеспечивать вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ). Прививка будет бесплатной для приоритетной группы – девушек в возрасте 12-13 лет.

"Старт вакцинации запланирован с января 2026 года. Государство обеспечит безвозмездную однократную прививку для девушек 12-13 лет. Именно в этом возрасте, к началу половой жизни, вакцинация обеспечивает высокий уровень защиты и предотвращает инфицирование в будущем", – говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что ВПЧ является основной причиной развития рака шейки матки. По данным ВОЗ, 99% случаев этого заболевания вызваны именно инфекцией ВПЧ.

Вакцинация против ВПЧ входит в национальные программы иммунизации в 149 странах мира, а прививка по однодозной схеме практикуется в более чем 80 странах.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний.

Для россиян масштаб жертв никогда не являлся решающим фактором в восприятии реальности
