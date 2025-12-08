22:03  08 декабря
ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области
19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
19:28  08 декабря
На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути
08 декабря 2025, 23:15

В Украине проверят все детские дома

08 декабря 2025, 23:15
иллюстративное фото: из открытых источников
Генпрокурор Руслан Кравченко анонсировал проверку деятельности всех детских домов в Украине

Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Генпрокурор объявил о ряде изменений, среди которых назначение нового заместителя, проверка соответствующими службами подлинности диагнозов всех детей и деятельности всех детских домов в Украине.

"Дети, 8-10 лет, привязаны к кроватям для детей до 2 лет, в детском доме Николаевской области. Привязаны. С поломанными и изогнутыми конечностями. "Чтобы не мешали".

Ребенок на Волыни, которого родители поели алкоголем, а социальные службы годами отчитывались: "Все хорошо".

Четыре здоровых ребенка, которым сознательно нарисовали тяжелые психиатрические диагнозы, чтобы получать дополнительные выплаты – 20 тысяч гривен в месяц", – написал Кравченко.

Также он рассказал о детях с несуществующими диагнозами, которых шпионили психотропными препаратами, не давая возможности нормально жить, ходить в школу, развиваться.

Генпрокурор назвал это преступлениями и "гнилью, которую нужно вырезать в основание".

По состоянию на конец 2025 года в Украине насчитывается более 61 тысяч детей, лишенных родительской опеки, значительное большинство которых (более 90%) воспитывается в семейных формах.

Ранее в ГСЧС сообщили, сколько детей погибло в Украине из-за агрессии РФ. Сейчас это 669 детей, еще более 2 тысяч получили ранения.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
