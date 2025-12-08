В Украине проверят все детские дома

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Генпрокурор объявил о ряде изменений, среди которых назначение нового заместителя, проверка соответствующими службами подлинности диагнозов всех детей и деятельности всех детских домов в Украине.

"Дети, 8-10 лет, привязаны к кроватям для детей до 2 лет, в детском доме Николаевской области. Привязаны. С поломанными и изогнутыми конечностями. "Чтобы не мешали".

Ребенок на Волыни, которого родители поели алкоголем, а социальные службы годами отчитывались: "Все хорошо".

Четыре здоровых ребенка, которым сознательно нарисовали тяжелые психиатрические диагнозы, чтобы получать дополнительные выплаты – 20 тысяч гривен в месяц", – написал Кравченко.

Также он рассказал о детях с несуществующими диагнозами, которых шпионили психотропными препаратами, не давая возможности нормально жить, ходить в школу, развиваться.

Генпрокурор назвал это преступлениями и "гнилью, которую нужно вырезать в основание".

По состоянию на конец 2025 года в Украине насчитывается более 61 тысяч детей, лишенных родительской опеки, значительное большинство которых (более 90%) воспитывается в семейных формах.

Ранее в ГСЧС сообщили, сколько детей погибло в Украине из-за агрессии РФ. Сейчас это 669 детей, еще более 2 тысяч получили ранения.