08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 23:15

В Україні перевірять усі дитячі будинки

08 грудня 2025, 23:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Генпрокурор Руслан Кравченко анонсував перевірку діяльності всіх дитячих будинків в Україні

Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Генпрокурор оголосив про ряд змін, серед яких призначення нового заступника, перевірка відповідними службами справжності діагнозів усіх дітей та діяльності усіх дитячих будинків в Україні.

"Діти, 8-10 років, прив'язані до ліжок для дітей до 2 років, в дитячому будинку на Миколаївщині. Прив'язані. З поламаними і вигнутими кінцівками. "Щоб не заважали".

Дитина на Волині, яку батьки поїли алкоголем, а соціальні служби роками звітували: "Все гаразд".

Чотири здорові дитини, яким свідомо намалювали тяжкі психіатричні діагнози, щоб отримувати додаткові виплати – 20 тисяч гривень на місяць", – написав Кравченко.

Також він розповів про дітей з неіснуючими діагнозами, яких шпигували психотропними препаратами, не даючи можливості нормально жити, ходити до школи, розвиватися.

Генпрокурор назвав це злочинами та "гниллю, яку треба вирізати до основи".

Станом на кінець 2025 року в Україні налічується понад 61 тисяча дітей, позбавлених батьківського піклування, значна більшість яких (понад 90%) виховується в сімейних формах.

Раніше у ДСНС повідомили, скільки дітей загинуло в Україні через агресію РФ. Наразі це 669 дітей, ще понад 2 тисячі зазнали поранень.

генпрокурор дитбудинок діти суспільство перевірка
