Россияне сбросили авиабомбу на Краматорск

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ в понедельник, 8 декабря, нанесла авиаудар по городу Краматорск. Известно о четырех пострадавших, среди которых – дети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Краматорский городской совет.

Как отмечается, 8 декабря в 16:24 Россия нанесла очередной удар по Краматорску. Враг применил авиационную управляемую бомбу КАБ-250 с УМПК, попав в близлежащую территорию двухэтажного жилого дома.

"В результате атаки пострадали четыре человека, среди них – двое детей. Получили ранения мужчина 1980 г.р. и женщина 1985 г.р., мальчик 2017 г.р. и девочка 2019 г.р.", – говорится в сообщении.

Также предварительно повреждено по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов.

Как сообщалось, ВСУ грозит новый "котел " в Донецкой области. Речь идет об украинских подразделениях, которые держат оборону в Мирнограде.