22:03  08 декабря
ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области
19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
19:28  08 декабря
На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути
08 декабря 2025, 22:59

Куда поехать на Новогодние праздники в Украине: лучшие направления, кроме Карпат

08 декабря 2025, 22:59
Несмотря на войну и сложное время, украинцы продолжают искать возможность отдохнуть, изменить обстановку и провести Новогодние праздники в уютной атмосфере. Карпаты традиционно остаются самым популярным зимним направлением, но у Украины много других мест, которые дарят покой, красоту и праздничное настроение.

Вот подборка локаций, куда можно поехать на Новый год и Рождество, демонстрирует ее RegioNews.

Львов: рождественское настроение и теплая атмосфера

Львов встречает гостей спокойными, но атмосферными ярмарками, праздничными застольями и традиционными колядками. Здесь работают музеи, кафе, театры и галереи. Особой популярностью пользуются Площадь Рынок, Шевченковская роща и вертепы, наполняющие город духом Рождества.

Тернополь и область: тихий отдых и культурные локации

Тернополь — город без толп, со спокойной и в то же время праздничной атмосферой. Прекрасные дополнительные локации для путешествия: Збаражский замок, Теребовлянский замок, Джуринский водопад и легендарная оптимистичная пещера. Подойдет для тех, кто стремится к тишине и историческим местам.

Ужгород и Закарпатье: мягкий климат и европейский колорит

Закарпатье – один из самых комфортных зимних регионов. Сюда едут за более теплой погодой, винами, термальными бассейнами и живописными городами. В Ужгороде стоит посетить замок и набережную, в Мукачево – крепость Паланок. Также доступны термальные комплексы Косино и Берегово.

Каменец-Подольский: новогодняя сказка над каньоном

Зимний Каменец выглядит как сказочный город. Крепость, каньон, Старый город и праздничные события создают особую атмосферу. Место подойдет тем, кто хочет спокойного отдыха с историей и колоритом.

Винница: город комфорта и уютных прогулок

Винница сегодня – один из самых стабильных тыловых центров. Здесь комфортно отдыхать, гулять по набережной Южного Буга, посещать Музей-усадьбу Пирогова и местные праздничные локации. Подходит для тех, кто хочет неторопливых новогодних дней.

Черновцы: европейская архитектура и праздничные огни

Черновцы — город с австрийским шармом, зимой превращающийся в настоящую праздничную локацию. Университет – объект ЮНЕСКО, театр, старинные улицы и рождественские украшения делают город одним из самых красивых в сезон. Рядом — Хотинская крепость, также достойная внимания.

Советы перед путешествием

  • Проверяйте ситуацию в регионе.
  • Заранее уточняйте наличие укрытий в отелях.
  • Планируйте транспорт – билеты быстро разбирают.
  • Будьте готовы к воздушным тревогам и соблюдайте правила безопасности.

Новогодние праздники в Украине можно провести красиво, спокойно и атмосферно — главное выбрать направление, соответствующее вашему настроению.

