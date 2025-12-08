Куда поехать на Новогодние праздники в Украине: лучшие направления, кроме Карпат
Несмотря на войну и сложное время, украинцы продолжают искать возможность отдохнуть, изменить обстановку и провести Новогодние праздники в уютной атмосфере. Карпаты традиционно остаются самым популярным зимним направлением, но у Украины много других мест, которые дарят покой, красоту и праздничное настроение.
Вот подборка локаций, куда можно поехать на Новый год и Рождество, демонстрирует ее RegioNews.
Львов: рождественское настроение и теплая атмосфера
Львов встречает гостей спокойными, но атмосферными ярмарками, праздничными застольями и традиционными колядками. Здесь работают музеи, кафе, театры и галереи. Особой популярностью пользуются Площадь Рынок, Шевченковская роща и вертепы, наполняющие город духом Рождества.
Тернополь и область: тихий отдых и культурные локации
Тернополь — город без толп, со спокойной и в то же время праздничной атмосферой. Прекрасные дополнительные локации для путешествия: Збаражский замок, Теребовлянский замок, Джуринский водопад и легендарная оптимистичная пещера. Подойдет для тех, кто стремится к тишине и историческим местам.
Ужгород и Закарпатье: мягкий климат и европейский колорит
Закарпатье – один из самых комфортных зимних регионов. Сюда едут за более теплой погодой, винами, термальными бассейнами и живописными городами. В Ужгороде стоит посетить замок и набережную, в Мукачево – крепость Паланок. Также доступны термальные комплексы Косино и Берегово.
Каменец-Подольский: новогодняя сказка над каньоном
Зимний Каменец выглядит как сказочный город. Крепость, каньон, Старый город и праздничные события создают особую атмосферу. Место подойдет тем, кто хочет спокойного отдыха с историей и колоритом.
Винница: город комфорта и уютных прогулок
Винница сегодня – один из самых стабильных тыловых центров. Здесь комфортно отдыхать, гулять по набережной Южного Буга, посещать Музей-усадьбу Пирогова и местные праздничные локации. Подходит для тех, кто хочет неторопливых новогодних дней.
Черновцы: европейская архитектура и праздничные огни
Черновцы — город с австрийским шармом, зимой превращающийся в настоящую праздничную локацию. Университет – объект ЮНЕСКО, театр, старинные улицы и рождественские украшения делают город одним из самых красивых в сезон. Рядом — Хотинская крепость, также достойная внимания.
Советы перед путешествием
- Проверяйте ситуацию в регионе.
- Заранее уточняйте наличие укрытий в отелях.
- Планируйте транспорт – билеты быстро разбирают.
- Будьте готовы к воздушным тревогам и соблюдайте правила безопасности.
Новогодние праздники в Украине можно провести красиво, спокойно и атмосферно — главное выбрать направление, соответствующее вашему настроению.