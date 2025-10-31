Все больше украинцев верят, что Украина будет преуспевающей и станет членом ЕС

иллюстративное фото: из открытых источников

До 56% вырос процент украинцев, верящих, что в течение 10 лет Украина будет преуспевающей и находиться в составе Евросоюза

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

"По состоянию на начало октября 2025 года мы наблюдаем возобновление оптимистических настроений и сейчас уже 56% оптимистично оцениваются в будущем страны (рост с 43%). С 47% до 31% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения", – говорится в исследовании.

По данным социологов, тенденция, что более молодые украинцы являются пессимистами. Так, среди респондентов в возрасте 18-29 лет 49% считают, что Украина через 10 лет будет преуспевающей страной, а 39%, наоборот, видят ее разрушенной. То есть баланс оптимистически-пессимистических оценок составляет +10% (на уровне Украины в целом показатель +25%). Среди уже 30-59-летних баланс оценок +23%, а среди 60+ годовых – +39%. Подобная тенденция прослеживается и в случае оценки движения к единству/расколу.

Участниками опроса стали 1008 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

