ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
ЄС планує прийняти Україну до 2030 року, що може призвести до війни з РФ, — Орбан

08 грудня 2025, 21:20
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз розглядає можливість прийняття України до 2030 року. На його думку, такий крок може стати передумовою прямої військової конфронтації між ЄС та Росією

Про це Орбан сказав на пресконференції, повідомляє RegioNews.

Орбан стверджує, що Європа вже почала готуватися до потенційного загострення — зокрема через масштабні оборонні програми, переозброєння та формування нових стратегій безпеки.

Він також наполягає, що замість повноправного членства Україна мала б отримати статус "стратегічного партнера" Євросоюзу.

Угорський прем’єр вкотре наголосив, що рішення щодо вступу України має ухвалюватися одноголосно, а Будапешт зберігає за собою право вето.

При цьому європейські інституції наголошують, що шлях України до ЄС залежатиме від виконання реформ і політичних критеріїв, а процес розширення блоку залишається тривалим та багаторівневим.

Заява Орбана викликала широкий резонанс, адже вона прозвучала на тлі активізації європейських оборонних ініціатив та подальшої підтримки України у протидії російській агресії.

Нагадаємо, до 56% зріс відсоток українців, які вірять, що протягом 10 років Україна буде процвітаючою і перебуватиме у складі Євросоюзу. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
