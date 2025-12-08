ЄС планує прийняти Україну до 2030 року, що може призвести до війни з РФ, — Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз розглядає можливість прийняття України до 2030 року. На його думку, такий крок може стати передумовою прямої військової конфронтації між ЄС та Росією

Про це Орбан сказав на пресконференції, повідомляє RegioNews.

Орбан стверджує, що Європа вже почала готуватися до потенційного загострення — зокрема через масштабні оборонні програми, переозброєння та формування нових стратегій безпеки.

Він також наполягає, що замість повноправного членства Україна мала б отримати статус "стратегічного партнера" Євросоюзу.

Угорський прем’єр вкотре наголосив, що рішення щодо вступу України має ухвалюватися одноголосно, а Будапешт зберігає за собою право вето.

При цьому європейські інституції наголошують, що шлях України до ЄС залежатиме від виконання реформ і політичних критеріїв, а процес розширення блоку залишається тривалим та багаторівневим.

Заява Орбана викликала широкий резонанс, адже вона прозвучала на тлі активізації європейських оборонних ініціатив та подальшої підтримки України у протидії російській агресії.

Нагадаємо, до 56% зріс відсоток українців, які вірять, що протягом 10 років Україна буде процвітаючою і перебуватиме у складі Євросоюзу. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.