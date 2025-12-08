22:03  08 грудня
08 грудня 2025, 19:54

12 тис. грн щомісяця: Уряд затвердив виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

08 грудня 2025, 19:54
Фото: Міністерство оборони України
Уряд встановив щомісячну виплату для військових і ветеранів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг", розміром 12 000 грн

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка встановлює щомісячну грошову виплату для військових та ветеранів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг". Відповідне рішення було прийнято 3 грудня 2025 року (постанова № 1568) і регламентує порядок призначення виплат для осіб, які отримали відзнаку Президента України за видатну хоробрість у службі.

Розмір щомісячної допомоги становить 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, що наразі дорівнює 12 000 гривень. Виплата поширюється як на чинних військовослужбовців, так і на ветеранів, які удостоєні "Хреста бойових заслуг".

"Хрест бойових заслуг" в Україні вважається найвищою військовою нагородою. Постанова уряду підкреслює пріоритет держави у підтримці тих, хто проявив відвагу та героїзм у захисті країни.

Очікується, що нововведення забезпечить додаткову матеріальну підтримку для нагороджених та стане стимулом для збереження високих стандартів служби серед військових і ветеранів. Виплати нараховуватимуться щомісяця у визначеному розмірі.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині 55-річна жінка втратила 26 тисяч гривень, повівшись на фейкову державну програму "Зимова підтримка" з обіцянкою виплати 6500 гривень.

