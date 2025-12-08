19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 18:23

В Україні з’явиться 7 тисяч цифрових офіцерів

08 грудня 2025, 18:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Силах оборони України з’явиться 7 тисяч цифрових офіцерів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За словами глави Міноборони Дениса Шмигаля, понад 7 тисяч цифрових офіцерів діятимуть синхронно, "будуть прищеплювати цифрову культуру в кожному підрозділі".

Міністр зазначив, що такі люди вже працюють на місцях і їх об'єднають в єдину мережу. Вони забезпечать більшу швидкість і результативність цифровізації війська.

"Дані особи повинні мати відповідні IT-знання. Від командирів буде залежати, кого призначать на ці посади", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що майже усі послуги ТЦК можна отримати онлайн.

