19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 17:59

Резерв+ інформуватиме про відправку повістки

08 грудня 2025, 17:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Резерв+ зʼявиться можливість отримувати попередження про відправку повістки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий на полях Digital Defence Forum анонсував, що з 2026 року в додатку для військовозобов'язаних зʼявиться можливість отримувати попередження про відправку повістки або стану розгляду адмінсправи (у разі порушень правил військового обліку).

За його словами, отримувати такі сповіщення можна буде за бажанням, надавши попередню згоду на це.

Як повідомлялось, у застосунку Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Послуга доступна, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.

