В "Резерв+" появится личное фото пользователя: Минобороны объявило о старте тестирования функции
Пользователям электронного военного учета предлагают первыми опробовать обновленный формат документа с новыми возможностями подтверждения личности
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
В приложении "Резерв+" готовят очередное обновление функционала. В военно-учетном электронном документе появится фото военнообязанного. О старте открытого тестирования сообщили в Министерстве обороны Украины. По задумке разработчиков, это должно упростить идентификацию личности при проверке документов.
В ведомстве отмечают, что вместе с добавлением фото обновляют дизайн и технические возможности применения. Основная цель изменений – сделать подтверждение личности более быстрым и понятным как для пользователей, так и для уполномоченных во время проверок. Обновленный документ в "Резерве+" должен отвечать современным требованиям к цифровым сервисам.
К тестированию могут присоединиться желающие, предварительно заполнив специальную форму, которую обнародовало Минобороны. Участники получат доступ к обновленному виду электронного документа раньше других и смогут оценить удобство новых решений.
В министерстве подчеркивают, что обратную связь от участников тестирования используют для доработки сервиса. После завершения проверки новую функцию планируют ввести для всех пользователей "Резерв+", чтобы сделать военный учет более цифровизированным и прозрачным.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи 18-25 лет, отслужившей год по контракту.