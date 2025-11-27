Фото: иллюстративное

В приложении "Резерв+" готовят очередное обновление функционала. В военно-учетном электронном документе появится фото военнообязанного. О старте открытого тестирования сообщили в Министерстве обороны Украины. По задумке разработчиков, это должно упростить идентификацию личности при проверке документов.

В ведомстве отмечают, что вместе с добавлением фото обновляют дизайн и технические возможности применения. Основная цель изменений – сделать подтверждение личности более быстрым и понятным как для пользователей, так и для уполномоченных во время проверок. Обновленный документ в "Резерве+" должен отвечать современным требованиям к цифровым сервисам.

К тестированию могут присоединиться желающие, предварительно заполнив специальную форму, которую обнародовало Минобороны. Участники получат доступ к обновленному виду электронного документа раньше других и смогут оценить удобство новых решений.

В министерстве подчеркивают, что обратную связь от участников тестирования используют для доработки сервиса. После завершения проверки новую функцию планируют ввести для всех пользователей "Резерв+", чтобы сделать военный учет более цифровизированным и прозрачным.

