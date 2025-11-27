18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
27 ноября 2025, 18:06

В "Резерв+" появится личное фото пользователя: Минобороны объявило о старте тестирования функции

27 ноября 2025, 18:06
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Пользователям электронного военного учета предлагают первыми опробовать обновленный формат документа с новыми возможностями подтверждения личности

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В приложении "Резерв+" готовят очередное обновление функционала. В военно-учетном электронном документе появится фото военнообязанного. О старте открытого тестирования сообщили в Министерстве обороны Украины. По задумке разработчиков, это должно упростить идентификацию личности при проверке документов.

В ведомстве отмечают, что вместе с добавлением фото обновляют дизайн и технические возможности применения. Основная цель изменений – сделать подтверждение личности более быстрым и понятным как для пользователей, так и для уполномоченных во время проверок. Обновленный документ в "Резерве+" должен отвечать современным требованиям к цифровым сервисам.

К тестированию могут присоединиться желающие, предварительно заполнив специальную форму, которую обнародовало Минобороны. Участники получат доступ к обновленному виду электронного документа раньше других и смогут оценить удобство новых решений.

В министерстве подчеркивают, что обратную связь от участников тестирования используют для доработки сервиса. После завершения проверки новую функцию планируют ввести для всех пользователей "Резерв+", чтобы сделать военный учет более цифровизированным и прозрачным.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи 18-25 лет, отслужившей год по контракту.

