12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
08 грудня 2025, 13:48

Кабмін спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств

08 грудня 2025, 13:48
Фото: Центр правової допомоги
Кабмін змінив правила бронювання військовозобов'язаних, щоб критично важливі підприємства швидше могли захищати своїх працівників і продовжувати роботу

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, передає RegioNews.

Зокрема, скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Це означає, що рішення тепер ухвалюватимуться швидше, пояснили у відомстві.

Одним із ключових нововведень є можливість бронювати працівників підприємств оборонно-промислового комплексу строком на 45 календарних днів. Протягом цього періоду працівник може усунути порушення правил військового обліку, а компанія не втратить цінного фахівця.

Нові правила набирають чинності з дати офіційного опублікування постанови Кабміну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонних заводах під час воєнного стану.

Україна війна мобілізація бронювання від мобілізації підприємство бізнес військовозобовʼязані Кабмін
