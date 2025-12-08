Кабмін спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств

Фото: Центр правової допомоги

Кабмін змінив правила бронювання військовозобов'язаних, щоб критично важливі підприємства швидше могли захищати своїх працівників і продовжувати роботу

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, передає RegioNews.

Зокрема, скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Це означає, що рішення тепер ухвалюватимуться швидше, пояснили у відомстві.

Одним із ключових нововведень є можливість бронювати працівників підприємств оборонно-промислового комплексу строком на 45 календарних днів. Протягом цього періоду працівник може усунути порушення правил військового обліку, а компанія не втратить цінного фахівця.

Нові правила набирають чинності з дати офіційного опублікування постанови Кабміну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонних заводах під час воєнного стану.