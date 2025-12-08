ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів
Як повідомили у відомстві, із січня по листопад 2025 року слідчі Бюро завершили досудове розслідування та направили до суду понад 7 тисяч 029 обвинувальних актів щодо 7 тисяч 511 осіб.
"Цей показник демонструє суттєве зростання результативності. Для порівняння, у попередньому офіційному звіті за жовтень йшлося про понад 6,5 тис. обвинувальних актів, тобто лише за один місяць Бюро додатково скерувало до суду майже пів тисячі нових проваджень", – йдеться у повідомленні.
Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:
- 3 посадовці категорії "А";
- 6 народних депутатів України;
- 5 колишніх членів Кабінету Міністрів;
- 22 судді;
- 1 281 правоохоронець;
- 44 працівники податкових органів;
- 74 митники;
- 125 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
- 124 працівники Державної лісової охорони;
- 58 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
- інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.
Упродовж цього періоду працівники Бюро також повідомили про підозру 18 тисячам 258 особам та затримали 2 тисяч 142 підозрюваних.
Як повідомлялось, ДБР оприлюднило перші результати розслідування у справі "Мідас". Зазначається, що працівники Бюро не виявили наявність тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників Бюро.