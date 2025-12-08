12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
08 грудня 2025, 13:19

ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією

08 грудня 2025, 13:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як повідомили у відомстві, із січня по листопад 2025 року слідчі Бюро завершили досудове розслідування та направили до суду понад 7 тисяч 029 обвинувальних актів щодо 7 тисяч 511 осіб.

"Цей показник демонструє суттєве зростання результативності. Для порівняння, у попередньому офіційному звіті за жовтень йшлося про понад 6,5 тис. обвинувальних актів, тобто лише за один місяць Бюро додатково скерувало до суду майже пів тисячі нових проваджень", – йдеться у повідомленні.

Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:

  • 3 посадовці категорії "А";
  • 6 народних депутатів України;
  • 5 колишніх членів Кабінету Міністрів;
  • 22 судді;
  • 1 281 правоохоронець;
  • 44 працівники податкових органів;
  • 74 митники;
  • 125 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 124 працівники Державної лісової охорони;
  • 58 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
  • інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.

Упродовж цього періоду працівники Бюро також повідомили про підозру 18 тисячам 258 особам та затримали 2 тисяч 142 підозрюваних.

Як повідомлялось, ДБР оприлюднило перші результати розслідування у справі "Мідас". Зазначається, що працівники Бюро не виявили наявність тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників Бюро.

04 грудня 2025
