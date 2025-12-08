ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як повідомили у відомстві, із січня по листопад 2025 року слідчі Бюро завершили досудове розслідування та направили до суду понад 7 тисяч 029 обвинувальних актів щодо 7 тисяч 511 осіб.

"Цей показник демонструє суттєве зростання результативності. Для порівняння, у попередньому офіційному звіті за жовтень йшлося про понад 6,5 тис. обвинувальних актів, тобто лише за один місяць Бюро додатково скерувало до суду майже пів тисячі нових проваджень", – йдеться у повідомленні.

Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:

3 посадовці категорії "А";

6 народних депутатів України;

5 колишніх членів Кабінету Міністрів;

22 судді;

1 281 правоохоронець;

44 працівники податкових органів;

74 митники;

125 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

124 працівники Державної лісової охорони;

58 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;

інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.

Упродовж цього періоду працівники Бюро також повідомили про підозру 18 тисячам 258 особам та затримали 2 тисяч 142 підозрюваних.

Як повідомлялось, ДБР оприлюднило перші результати розслідування у справі "Мідас". Зазначається, що працівники Бюро не виявили наявність тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників Бюро.