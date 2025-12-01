18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 14:40

С 2026 года в Украине запретят коньяк: что известно

01 декабря 2025, 14:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
С 1 января 2026 года в Украине официально запретят использовать название "коньяк" для алкогольного напитка. Его производители и магазины должны будут маркировать напиток как "бренди"

Об этом сообщает издание Forbes Украина, передает RegioNews.

Причина изменений – исполнение обязательств Украины перед Европейским Союзом по Соглашению об ассоциации.

Название "коньяк" имеет географическое значение и связано с одноименным регионом во Франции. В ЕС подобные напитки, не производимые в Коньяке, продаются под маркировкой "бренди".

Производители напитка признают, что далеко не все смогли подготовиться к ребрендингу. Часть компаний, в том числе крупные предприятия, потеряли средства из-за войны войны.

По оценкам специалистов, изменение названия может снизить продажи на 25-30% и потребует дополнительных затрат для производителей – от 500 000 до 600 000 евро на компанию. Профильные ассоциации и некоторые изготовители уже обратились к правительству с просьбой отсрочить ребрендинг на 10 лет.

Минэкономики, однако, отмечает, что изменения обязательны, а нарушение правил маркировки будет влечь за собой штрафы для производителей от 43235 до 129705 грн за каждое нарушение.

Магазины смогут реализовать имеющиеся запасы коньяка до конца 2026 года, однако неправильная маркировка может считаться нарушением прав потребителей со штрафом до 850 грн.

Напомним, в Украине ожидается рост цен на продукты перед зимними праздниками. Такое мнение высказал экономист Олег Пендзин. По его словам, повышение цен больше коснется мяса, молочных продуктов, жиров, сала и яиц. Основной причиной называют увеличение спроса на эти товары в праздничный период.

Украина алкоголь коньяк магазин производство производители
01 декабря 2025
07 августа 2025
