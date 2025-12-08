Ціни на сировину б'ють рекорди: в Україні буде менше ягід взимку

Ілюстративне фото

Ягід на заморожування цього року йде менший відсоток. Приблизно на 35% менше, аніж овочів

передає RegioNews.

Один з українських заводів, який виробляє заморожені фрукти та овочі. Експерт Ігор Усатий зазначає, що працювали з різними овочами та ягодами, згідно з графіком врожайності.

"Так, влітку це полуниця, малина, восени – гарбуз, цибуля та інші овочі. Цього року ціни на ягоди були вищими, ніж попередніми роками, тому вирішили не ризикувати з великими обсягами", - каже фахівець.

Він зауважив, що на чорницю та ожину ціни виросли вдвічі, якщо порівнювати з минулим роком. Ціни на вишню також були найвищі за останні 10 років. За таких цінових гойдалок переробним підприємствам складно працювати, кажуть аналітики, адже покупці замороженої продукції не очікують і не розраховують на таке різке підвищення вартості.

