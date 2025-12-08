22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 21:30

Ціни на сировину б'ють рекорди: в Україні буде менше ягід взимку

08 грудня 2025, 21:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Ягід на заморожування цього року йде менший відсоток. Приблизно на 35% менше, аніж овочів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Один з українських заводів, який виробляє заморожені фрукти та овочі. Експерт Ігор Усатий зазначає, що працювали з різними овочами та ягодами, згідно з графіком врожайності.

"Так, влітку це полуниця, малина, восени – гарбуз, цибуля та інші овочі. Цього року ціни на ягоди були вищими, ніж попередніми роками, тому вирішили не ризикувати з великими обсягами", - каже фахівець.

Він зауважив, що на чорницю та ожину ціни виросли вдвічі, якщо порівнювати з минулим роком. Ціни на вишню також були найвищі за останні 10 років. За таких цінових гойдалок переробним підприємствам складно працювати, кажуть аналітики, адже покупці замороженої продукції не очікують і не розраховують на таке різке підвищення вартості.

Нагадаємо, українські фермери опинилися в скрутному становищі через різке падіння закупівельних цін на живих свиней до 75-100 гривень за кілограм, тоді як у супермаркетах свинина продовжує коштувати 250 гривень за кіло, а сало – 150-180 гривень. Цей дисбаланс між низькими цінами для виробників та стабільно високими роздрібними цінами загрожує скороченням виробництва свинини в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ягоди виробництво аграрії
В Україні збільшився врожай картоплі
04 грудня 2025, 20:30
В Україні дефіцит овочесховищ: нема де зберігати понад мільйон тонн урожаю
02 грудня 2025, 23:50
З 2026 року в Україні заборонять "коньяк": що відомо
01 грудня 2025, 14:40
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні перевірять усі дитячі будинки
08 грудня 2025, 23:15
Росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ
08 грудня 2025, 22:59
Куди поїхати на Новорічні свята в Україні: найкращі напрямки, окрім Карпат
08 грудня 2025, 22:59
РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання
08 грудня 2025, 22:36
Гаранта Конституції немає
08 грудня 2025, 22:26
Працівниця київського фунікулера створює різдвяний настрій пасажирам - відео
08 грудня 2025, 22:16
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
08 грудня 2025, 22:03
Хотіла купити інвертор: аферисти вкрали у жительки Буковини десятки тисяч гривень
08 грудня 2025, 21:55
В Лос-Анджелесі оголосили номінантів 83-ї премії "Золотий глобус"
08 грудня 2025, 21:45
ВАКС призначив заставу для помічника нардепки Скороход: яка сума
08 грудня 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »