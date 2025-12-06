15:08  06 декабря
Из-за ракетной атаки в Днепре возникли масштабные пожары
10:46  06 декабря
Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
07:42  06 декабря
Укрзализныця срочно меняет графики движения поездов через российскую атаку
06 декабря 2025, 17:36

Украинские АЭС сократили производство электроэнергии из-за российских атак

06 декабря 2025, 17:36
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате массированной атаки РФ на объекты энергетики Украины атомные электростанции вынужденно сократили генерацию

Как передает RegioNews, об этом и. главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, это уже восьмой с начала 2025 года массированный удар РФ по энергетике Украины. К сожалению, есть разрушение и некоторые проблемы с энергообеспечением потребителей.

Он завил, что из-за вражеских атак украинские АЭС вынужденно сократили генерацию.

"Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях, но процесс возобновляется. Мы надеемся, что через время атомная энергетика вернется полностью", – отметил Замулко.

Как сообщалось, в Украине после ночной атаки РФ применили аварийные отключения света. В Укрэнерго добавили, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют.

АЭС энергетика экономика атака Украина
