Украинские АЭС сократили производство электроэнергии из-за российских атак
В результате массированной атаки РФ на объекты энергетики Украины атомные электростанции вынужденно сократили генерацию
Как передает RegioNews, об этом и. главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко сообщил в эфире телемарафона.
По его словам, это уже восьмой с начала 2025 года массированный удар РФ по энергетике Украины. К сожалению, есть разрушение и некоторые проблемы с энергообеспечением потребителей.
Он завил, что из-за вражеских атак украинские АЭС вынужденно сократили генерацию.
"Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях, но процесс возобновляется. Мы надеемся, что через время атомная энергетика вернется полностью", – отметил Замулко.
Как сообщалось, в Украине после ночной атаки РФ применили аварийные отключения света. В Укрэнерго добавили, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют.