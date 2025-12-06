Украинские АЭС сократили производство электроэнергии из-за российских атак

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом и. главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, это уже восьмой с начала 2025 года массированный удар РФ по энергетике Украины. К сожалению, есть разрушение и некоторые проблемы с энергообеспечением потребителей.

Он завил, что из-за вражеских атак украинские АЭС вынужденно сократили генерацию.

"Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях, но процесс возобновляется. Мы надеемся, что через время атомная энергетика вернется полностью", – отметил Замулко.

Как сообщалось, в Украине после ночной атаки РФ применили аварийные отключения света. В Укрэнерго добавили, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют.