Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
06 декабря 2025, 18:21

"План стойкости" Украины от президента Зеленского. Что удалось реализовать?

06 декабря 2025, 18:21
Кто забыл, тому следует напомнить, что у нас уже год на полную мощность действует План стойкости, полтора часа презентованный президентом ровно год назад в парламенте.
фото: Офис Президента Украины
За полный календарный год уже должны воплотиться такие пунктики бумажно-целлюлозного творчества:

- усиленная работа по приглашению на вступление в НАТО,

- упрощение всех процессов и преодоление бюрократии в армии,

- изменение подходов в управлении людьми в ВСУ,

– "нам нужно опережать россию в технологиях",

- построение новой экономической политики, которая будет базироваться на поддержке предпринимательства,

- детенизация бизнеса и безопасность его ведения,

- снижение давления со стороны всех госинституций,

- защита энергообъектов, превращение Украины в энергетический хаб,

- внедрение паспортов энергетической устойчивости регионов,

- внедрение новой системы: безопасная область, безопасный город, безопасная община,

- специальные налоговые условия для пограничных общин,

- восстановление жилья и национальный стандарт безбарьерности,

- перезапуск дипломатической службы,

- создание Министерства объединения (уже закрыли),

- формат "культурного Рамштайна" для продвижения украинских нарративов через художественные проекты за границей,

- обновление культурной инфраструктуры,

– запуск программы Помощника Ветерана.

Бумага все стерпит.

План стойкости Владимир Зеленский политика Украина
