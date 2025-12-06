"План стойкости" Украины от президента Зеленского. Что удалось реализовать?
За полный календарный год уже должны воплотиться такие пунктики бумажно-целлюлозного творчества:
- усиленная работа по приглашению на вступление в НАТО,
- упрощение всех процессов и преодоление бюрократии в армии,
- изменение подходов в управлении людьми в ВСУ,
– "нам нужно опережать россию в технологиях",
- построение новой экономической политики, которая будет базироваться на поддержке предпринимательства,
- детенизация бизнеса и безопасность его ведения,
- снижение давления со стороны всех госинституций,
- защита энергообъектов, превращение Украины в энергетический хаб,
- внедрение паспортов энергетической устойчивости регионов,
- внедрение новой системы: безопасная область, безопасный город, безопасная община,
- специальные налоговые условия для пограничных общин,
- восстановление жилья и национальный стандарт безбарьерности,
- перезапуск дипломатической службы,
- создание Министерства объединения (уже закрыли),
- формат "культурного Рамштайна" для продвижения украинских нарративов через художественные проекты за границей,
- обновление культурной инфраструктуры,
– запуск программы Помощника Ветерана.
Бумага все стерпит.