"План стойкости" Украины от президента Зеленского. Что удалось реализовать?

Кто забыл, тому следует напомнить, что у нас уже год на полную мощность действует План стойкости, полтора часа презентованный президентом ровно год назад в парламенте.

Кто забыл, тому следует напомнить, что у нас уже год на полную мощность действует План стойкости, полтора часа презентованный президентом ровно год назад в парламенте.

фото: Офис Президента Украины

За полный календарный год уже должны воплотиться такие пунктики бумажно-целлюлозного творчества: - усиленная работа по приглашению на вступление в НАТО, - упрощение всех процессов и преодоление бюрократии в армии, - изменение подходов в управлении людьми в ВСУ, – "нам нужно опережать россию в технологиях", - построение новой экономической политики, которая будет базироваться на поддержке предпринимательства, - детенизация бизнеса и безопасность его ведения, - снижение давления со стороны всех госинституций, - защита энергообъектов, превращение Украины в энергетический хаб, - внедрение паспортов энергетической устойчивости регионов, - внедрение новой системы: безопасная область, безопасный город, безопасная община, - специальные налоговые условия для пограничных общин, - восстановление жилья и национальный стандарт безбарьерности, - перезапуск дипломатической службы, - создание Министерства объединения (уже закрыли), - формат "культурного Рамштайна" для продвижения украинских нарративов через художественные проекты за границей, - обновление культурной инфраструктуры, – запуск программы Помощника Ветерана. Бумага все стерпит.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.