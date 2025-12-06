Графики не действуют: введены экстренные отключения электроэнергии
В Украине после ночной атаки РФ применили аварийные отключения света
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
"В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Многие населенные пункты остались без света.