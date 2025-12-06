Графики не действуют: введены экстренные отключения электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине после ночной атаки РФ применили аварийные отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Многие населенные пункты остались без света.