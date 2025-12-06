Из-за ракетной атаки в Днепре возникли масштабные пожары

фото: ГСЧС

В результате российской атаки произошло возгорание складов с медикаментами и шинами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, утром в Днепре в результате ракетной атаки произошел пожар складских помещений. К тушению привлечена авиация.

Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работает 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.