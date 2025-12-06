Завтра во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии

18:31  06 декабря
06 декабря 2025, 18:31

06 декабря 2025, 18:31
иллюстративное фото: из открытых источников
В воскресенье, 7 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – добавили в компании.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 3 до 4 очередей

Графики ограничения мощности

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей

В Укрэнерго напоминают, что время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, 6 декабря в Украине применили аварийные отключения света. Ранее составленные графики бездействуют.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
