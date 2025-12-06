Завтра во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 7 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – добавили в компании.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 3 до 4 очередей

Графики ограничения мощности

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей

В Укрэнерго напоминают, что время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, 6 декабря в Украине применили аварийные отключения света. Ранее составленные графики бездействуют.