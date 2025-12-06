Без военной реформы и смены руководства войском – нам конец

В День ВСУ и Св. Николая, кроме поздравлений, напишу мнения о грядущих изменениях в стране, связанных с потрясениями как внутри украинской власти, так и в мире

В День ВСУ и Св. Николая, кроме поздравлений, напишу мнения о грядущих изменениях в стране, связанных с потрясениями как внутри украинской власти, так и в мире

иллюстративное фото: из открытых источников

Первый. Учитывая, что и как развивается и риски с затягиванием решения о назначении руководителя ОП, сейчас считаю уже, что лучшим вариантом был бы Михаил Федоров – человек непростой, молодой и горячий, но с видением, желанием перемен и борьбы. С опытом и конкретными результатами. Чтобы смущающая атмосфера ОП его не испортила, все как внутри власти, так и наружу должны не очаровываться, быть внимательными, следить и контролировать. Тем не менее, Михаил – это надежда, что мы будем бороться, не имитировать, а справедливости станет больше. Пока буду поддерживать по мере возможностей.

Второе. Без военной реформы и смены руководства войском нам неизбежен конец как государственному образованию и народу, и именно это должно быть первым приоритетом в ближайшее время. Военная реформа, отставка Сырского и его подхалимов! ПРИОРИТЕТ.

Кроме военной реформы, следующие приоритеты – это действительно жесткая антикоррупционная позиция без "своих" и "чужих", гибкая международная и информационная политика и ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ОП и ветвей власти со снятием попыток "ручника" из правоохранительных органов, Парламента, Кабмина.

Очевидные конституционные приоритеты Президента, а следовательно, и его офиса – это война (оборона), нацбезопасность (спецслужбы), международная политика (поддержка и мир), а также модерация между ветвями власти, контроль исполнения, широкая обратная связь и информационное сопровождение. ОП – системная поддержка принятия решений руководства государства, аналитический орган, а не замена Кабмина или Парламента.

Вышеупомянутого добиваюсь по мере своих скромных возможностей и призываю всех неравнодушных прилагаться к увеличению шансов государства.

Относительно мира: уже многое об этом писала и ничего не изменилось. Дальше война. Осознайте и ищите свой путь. Не дайте геополитическому расшатыванию сбить вас с толку. Украина либо превратится в условный Израиль с экономикой, образованием, технологиями, войском, привлечением всего населения, переориентированной на ПОСТОЯННУЮ оборону, либо нас разодрают в куски. Еще раз.